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Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den resmi açıklama: Acun Ilıcalı ile görüştük

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Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard kulübünü satın alacağı konuşuluyordu. Resmi bir açıklama yapan klüp başkanı Işıtan Gün, satış için Acun Ilıcalı ile görüştüklerini duyurdu.

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Acun Ilıcalı, 3 ay önce Fortuna Sittard ile "ortaklık" için görüştü ancak sonuç alınamadı. Şu ana kadar konuşulan bir rakam yok ve koronavirüs nedeniyle görüşmenin devamı gelmedi. Salgın sonrası yeni bir görüşme ve teklif olabilir olası satış ihtimali hala var.

"Yol haritasını belirleme amacıyla biraraya geleceğiz"

Başkan Işıtan Gün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Son bir haftadır Sn. Acun Ilıcalı’nın Fortuna Sittard kulübün devir almasına yönelik çıkan haberler ve camiamızın soruları nedeniyle bir açıklama yapma gereği hissettim.

Hepimizin çok yakından bildiği gibi, Sn. Acun Ilıcalı Türkiye’nin önemli iş insanlarından biri ve büyük bir futbol tutkunudur. Medya ve televizyon dünyasında uluslararası başarılara imza atmış bir girişimci olmasının ötesinde, Sn. Ilıcalı Türkiye’de hemen her kesimin sevgisini ve saygısını kazanmış örnek bir yatırımcıdır.

Uzun yıllara dayanan tanışıklığımız çerçevesinde, geçtiğimiz aylarda Sn. Ilıcalı yatırımcı olarak Fortuna Sittard’a ilgisini ifade etmiş ve bu niyet tarafımızca iki nedenle son derece memnuniyetle karşılanmıştır.

Birincisi, Sn. Ilıcalı’nın bu arzusu, 2016 yılından bu yana kulübümüz için yoğun emek sarf eden birçok insanın meydana getirdiği başarının bir teyidi olarak bizler için kıvanç vesilesi olmuştur. İkincisi ve daha önemlisi, Sn. Ilıcalı’nın Fortuna Sittard ailesine katılımı, kulübümüzün uzun vadeli stratejik konumunu kalıcı olarak güçlendirme adına mutluluk verici bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.

Taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmamış olsa da, yürürlükte olan seyahat kısıtlamaları ortadan kalkar kalkmaz önümüzdeki dönemin yol haritasını belirleme amacıyla bir araya gelmeyi beklemekteyiz.

İletişimde şeffaflığa verdiğimiz önemden ötürü, camiamızı ve kamuoyunu birinci elden bilgilendirmeyi uygun gördüm. Gelişmelerle ilgili olarak, tarafımdan veya Fortuna Sittard tarafından yapılan resmi açıklamalar dışındaki haberlere ve yorumlara itibar edilmemesini rica ederim.

Hollanda Eredivisie’de mücadele eden Fortuna Sittard ligler iptal edilmeden önce 26 puanla 16. sırada yer alıyordu.

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