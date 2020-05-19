19 Mayıs kutlamaları Anıtkabir’de başladı! 101. yıl coşkusu
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu beraberindeki heyetle, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıdı.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu önderliğindeki heyet Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Törende heyetin maske takması ve sosyal mesafe ile Aslanlı Yol'dan yürümesi dikkat çekti.
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Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Anıtkabir vatandaşların ziyaretine kapalı olacak.
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