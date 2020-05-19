19 Mayıs kutlamaları Anıtkabir’de başladı! 101. yıl coşkusu

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu önderliğindeki heyet Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Törende heyetin maske takması ve sosyal mesafe ile Aslanlı Yol'dan yürümesi dikkat çekti.