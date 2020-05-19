Bugün bankalar açık mı 19 Mayıs banka çalışma saatleri

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nın 101. yılını kutluyoruz. 2020 yılının resmi tatillerinden olan 19 Mayıs'ta bankalar açık olacak mı sorusu vatandaşın gündeminde. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için bankalar bugün kapalı olacak. Bankacılık işlemleri 20 Mayıs'tan itibaren yapılacak.

Abone ol

Bankalar bugün açık mı sorusu 15 ile uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün 19 Mayıs resmi tatil günü olduğu için yurt genelinde banka şubeleri kapalı yani tatil olacak.

19 Mayıs Salı Günü de Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacağı için banka şubeleri resmi tatil olarak tüm yurttaki banka şubeleri kapalı olacak.

Bankaların çalışma saatleri, Mart ayı sonlarında TTB'nin önerisi ile değişti. Türkiye Bankalar Birliği (TBB),bankalara Covid-19 salgını ile ortaya çıkan olağan üstü durum nedeniyle, "takdiri üyelere ait olmak üzere" yeni çalışma saatleri olarak 12.00 ile 17.00 arasını önerdi. Bu açıklamadan sonra bazı bankalar çalışma saatlerini değiştirdi. Son günlerde ise bankalar normalleşme adımları kapsamında eski çalışma saatlerine dönüyor. Bankaların mesai saatleri şöyle...



AKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

12.00-17.00

DENİZBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 17.00

HALKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

GARANTİ BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

İŞ BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

TEB ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

VAKIFBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

ZİRAAT BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00