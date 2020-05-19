Putin ve Erdoğan Esad'ın biletini kesti yerine gelecek isim belirlendi bomba iddia

Rusya Devlet Akademisi Başkan Yardımcısı ve Asya Polis Teşkilatı (Asiapol) kurucusu Korgeneral Talat Enveroviç Çetin, Esad'ın biletinin kesildiğini ve yerine gelecek ismin Esad'ın kuzeni Rami Mahluf olduğunu iddia etti.

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Suriye'de yüzbinlerce insanın ölümünden sorumlu tutulan Beşar Esad için yolun sonu göründü mü?

Rusya Devlet Akademisi Başkan Yardımcısı ve Asya Polis Teşkilatı (Asiapol) kurucusu Korgeneral Talat Enveroviç Çetin'in önceki gün ortaya attığı iddia konuşuluyor.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Talat Enveroviç Çetin'in "Avrupa Gündem" programında söylediklerini köşesine taşıdı.

Putin'in bir süredir Esad'dan rahatsız olduğunu yazan Uğur, geçtiğimiz günlerde rejimin İdlib'e saldırmasının bardağı taşıran son damla olduğu görüşünde. Fuat Uğur, Esad'ın biletinin nasıl kesildiğini ve yerine gelecek ismin nasıl belirlendiğinin ayrıntılarını aktardı:

Projenin mutfağı 13 Ocak 2020'de hazırlandı



"Hatırlatalım.

13 Ocak 2020’de MİT Başkanı Hakan Fidan ve heyeti ile Beşar Esad’ın güvenlik ve istihbarattan sorumlu Yardımcısı General Ali Memlük Moskova’da Znamenka Caddesi'ndeki Millî Savunma Bakanlığı binasında yeniden bir araya geldiler. Toplantıya aynı zamanda Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narişkin ile birlikte Arap ve Kürt temsilcilerinden oluşan heyetler de katıldı.

Basına hiçbir şey yansımadı ama diplomatik kaynaklar toplantıda yeni demokratik Suriye’nin kuruluşunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etmişlerdi.

Gelişmelerden hem Putin, hem de Erdoğan memnundu.

Tek sıkıntı Rusya’nın Suriye’deki üsleriydi ve bu konuda da karşılıklı garantiler verilmişti.



Ve yeni isim için start



Putin bu yüzden epeydir düşündüğü isim için gereken talimatları verdi.

Evet, Esad’ın yerine gelecek isim aslında Beşar Esad’ın kuzeni RAMİ MAHLUF’tan başkası değil.



Çetin’e göre Mahluf, Suriye Millî Ordusu ve Türkiye’nin soğuk bakacağı bir isim değil.

Bu gelişmenin farkında olan Esad ise ilginç bir atakla Rami Mahluf dâhil 29 iş adamına karşı “Kara para aklama ve terörü finanse etme” suçlarıyla soruşturma açtırıp mallarının bir kısmına el koydu.

Ama Rami Mahluf’un servetinin önemli bir kısmı Rusya’da.



Güvenlikten sorumlu Ali Memluk da destekliyor



Ancak daha da ilginç olanı şu:

Hakan Fidan ile Moskova’da görüşen General Ali Memlûk da Rami Mahluf’un yeni demokratik Suriye’nin kuruluşunu üstlenecek isim olmasına sıcak bakanlar arasında.

Şimdi geriye yeni demokratik Suriye’deki değişime “başla” komutunu verecek üçlü zirvenin yapılması kaldı.

Ruhani mi?

O da Putin tarafından “bir şekilde” ikna edilecek.

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