Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı açıklaması! Dostlara müjde ak ve kara trollere...

"Koronavirüs aşısı üzerinde çalışıyoruz. 23 Nisan'da tüm dünya görecek" diyen ancak o sürprizi yapamayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, üzerinde çalıştıkları Covid-19 aşısıyla ilgili yeni bir müjde daha verdi. Prof. Dr. Ovalı, Covid 19 aşısının birinci basamak testleri başarıyla geçtiğini duyurdu.

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Yeni tip koronavirüse (Covid-19) salgınının ardından yaptığı aşı çalışmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni açıklama geldi. Prof. Dr. Ovalı, koronaya karşı yürüttüğü aşı çalışmasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Birinci basamak testi başarıyla geçti!

Ovalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Aşı çalışmamız 1. Basamak testleri başarı ile geçti. Kısmet 2. Basmak ve 3. Basamak testlere. Dostlara müjde, ak ve kara trollere ise yeni bir iş kapısı. Hadi eleştirin....yerden yere vurun.... 50 günde bu kadar yapabildik......"

Asi çalışmamız 1. Basamak testleri başarı ile geçti kismet 2. Basmak ve 3. Basamak testlere dostlara müjde ak ve kara trollere ise yeni bir iş kapısı. Hadi elestirin....yerden yere vurun.... 50 günde bukadar yapabildik...... — Ercüment Ovalı (@ercumentovali) May 19, 2020

13 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda neler demişti?

Prof. Dr. Ovalı 13 Mayıs günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk partide 2 milyon dozu hedeflediğimiz aşımızın birinci basamak hayvan deneyleri sorunsuz devam ediyor. Amaç Eylülde klinik testlere baslamak" demişti.