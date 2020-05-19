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Kocaeli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

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KOCAELİ'de de, yarından itibaren maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Böylelikle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 28'e yükseldi.

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Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına göre koronavirüs salgını ile mücadeleye önemli katkı sağlayacağı düşünülerek kentte maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Yeni bir karar alınıncaya kadar maske kullanımı zorunlu olacak. Maske takmayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine göre idari para cezası kesilecek. Öte yandan Kocaeli, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu 28'inci il oldu.

Tekneler için karar

Sokağa çıkma yasağı olan günler hariç Kocaeli il genelinde denizde ve iç sularda amatör avcılık faaliyeti icra edecek ve il sınırlarında seyir yapmasına müsaade edilen özel teknelerde 5 metreye kadar olan teknelerde 2 kişi, 10 metreye kadar olan teknelerde 3 kişi, 10 metreden fazla olan teknelerde 5 kişi bulunmasına ve tekne içerisinde maske takılması, gerekli hijyenik tedbirlerin alınması ve sosyal mesafenin korunması kaydı ile faaliyette bulunmalarına izin verildi.

 Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller

Koronavirüs salgını nedeniyle Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu ve Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

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