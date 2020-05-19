Bugün 19 Mayıs1 Bayrağını al saat 19.19’da balkon ve pencerelerde buluşuyoruz
Bugün 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıldönümü... Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı var... İstiklal meşalesinin yakıldığı günün yıldönümü Türkiye’yi ev ev bir araya getirecek. Saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı söyleyecek olan milli sporculara, balkon ve pencerelerden eşlik ediyoruz...
ULU Önder Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101’nci yıldönümü, salgın nedeniyle bu yıl farklı bir şekilde kutlanacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki milli sporcular, saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı okuyacak. Vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden, ellerindeki ay-yıldızlı bayraklarla İstiklal Marşı’na eşlik edecekler. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ilk tören Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol’dan sosyal mesafeli şekilde yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak.
İlk dijital kutlama!
Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a çıkışının 101’inci yıldönümü coşkusu ağırlıklı olarak dijital ortamda yaşanacak. 19 Mayıs programı kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, videokonferans yöntemiyle 81 ilden gençlere seslenecek.
Salgın nedeniyle meydanlarda kutlanamayacak olan 19 Mayıs nedeniyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı okunacak.