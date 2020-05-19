Bugün 19 Mayıs1 Bayrağını al saat 19.19’da balkon ve pencerelerde buluşuyoruz

ULU Önder Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101’nci yıldönümü, salgın nedeniyle bu yıl farklı bir şekilde kutlanacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki milli sporcular, saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı okuyacak. Vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden, ellerindeki ay-yıldızlı bayraklarla İstiklal Marşı’na eşlik edecekler. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ilk tören Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de yapılacak.