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Bakan Süleyman Soylu'dan polis kontrol noktasına ziyaret

İhlas Haber Ajansı
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İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’da Genelkurmay Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti. Ardından Jandarma Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından polis kontrol noktasından fotoğraf paylaşarak, "Genelkurmay Kavşağı polis kontrol noktasındayız" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Harekat Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Soylu'nun Jandarma Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

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