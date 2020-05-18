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ABD'den Dünya Sağlık Örgütüne suçlama

Anadolu Ajansı

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 salgını sürecinde dünyanın ihtiyaç duyduğu bilgileri edinmede başarısız olduğunu belirterek, "Bu başarısızlık da pek çok can kaybına mal oldu." dedi.

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ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan 73. Dünya Sağlık Asamblesinde (DSA) konuştu.

Tarihte ilk kez video konferans yöntemiyle yapılan asamblede Azar, "Bu örgüt (virüse ilişkin) dünyanın ihtiyaç duyduğu bilgileri edinmede başarısız oldu. Bu başarısızlık da pek çok can kaybına mal oldu" dedi.

Azar, DSÖ'nün operasyonlarının şeffaf olması gerektiğini vurgulayarak, DSÖ'nün pandemideki sorumluluğunun tüm yönleriyle bağımsız bir şekilde incelenmesini içeren önergeyi desteklediklerini aktardı.

DSÖ'nün kilit yetkilerini yerine getirmesini ve üye ülkelerin Uluslararası Sağlık Yönetmeliklerine uymasını sağlamak için herkesi birlikte hareket etmeye davet eden Azar, isim vermeden Çin'e yüklendi.

Azar, Çin yönetiminin 'salgını örtbas etmeye yönelik açık bir girişimde' bulunduğunun, 'şeffaflık yükümlülükleri ile alay ettiğinin' ve bu politikanın tüm dünyaya 'pahalıya mal olduğunun' altını çizdi.

DSÖ'ye yönelik suçlamalarına devam eden Azar, şöyle konuştu:

"Üye devletler iyi niyetle hareket etmediklerinde DSÖ'nün temel bilgi paylaşımı ve şeffaflık misyonunda başarısız olduğunu gördük. Bunun olmasına asla bir daha müsaade edilemez. Bu statüko kabul edilebilir gibi değil. DSÖ değişmeli ve çok daha şeffaf ve daha hesap verebilir hale gelmelidir."

Azar, Tayvan'ın asambleye gözlemci olarak katılması ve DSÖ'nün buna engel çıkarmaması çağrısında bulunarak, 23 milyon Tayvanlının sağlığının 'politik mesajlara alet edilmemesi' gerektiğini sözlerine ekledi.

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