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Muş'ta bir ailenin verdiği iftar yemeğinde 13 kişiye koronavirüs bulaştı

Anadolu Ajansı

MUŞ'ta bir ailenin verdiği iftar yemeğinde 13 kişiye yeni tip kononavirüs (Kovid-19) bulaştığı bildirildi.

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MUŞ Valisi İlker Gündüzöz, yaptığı yazılı açıklamada, kentte bir ailenin verdiği 20 kişilik iftar yemeğinde 13 kişiye yeni tip kononavirüs (Kovid-19) bulaştığının tespit edildiğini, bu vatandaşların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Salgının hala sürdüğünü hatırlatan Gündüzöz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu zorlu zamanda gerek normalleşme süreci, gerek Ramazan Bayramı, gerekse ısınan havalar bu hastalıkla mücadele kapsamında önümüzde dikkatli olmamızı gerektiren zorlu süreçler olarak durmaktadır. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın dışarıya gerekmedikçe çıkmaması, çıktığı zaman maske takması, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi, gerek ramazan ayında gerekse Ramazan Bayramı'nda hiçbir şekilde misafir ağırlamaması ve misafirliğe gitmemesi önem arz etmektedir. Bu hastalığa karşı mücadelede tek bir kişinin dikkatli olması yeterli olmayacaktır."

Herkesin bu kurallara uymasının virüsün toplumdan süzülmesi için önemli olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, "Unutmayalım ki dikkatsiz davranan tek bir kişi bu hastalığı onlarca kişiye bulaştırarak bu sürecin uzamasına sebep olacaktır. Herkesin bu kurallara hem ailesi hem sevdikleri için uymasını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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