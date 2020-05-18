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İstanbul Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan binada yanmış kafatası bulundu

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Beyoğlu'nda iki ay önce yangın çıkan binada insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası bulundu. Polis ekipleri tarafından incelenen kafatasının, yanan binada oturan ve iki aydır kendisinden haber alınamayan kişiye ait olabileceği değerlendiriliyor.

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İSTANBUL Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Kasap Hurşit Sokak üzerinde bulunan ahşap binada 21 Şubat'ta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bina tamamen enkaz haline geldi. Yangının söndürülmesinin ardından bina enkazında aramalar yapılmış ve burada yaşayan 60 yaşlarındaki Nurettin Gökyaprak bulunamamıştı. Gökbayrak'ın iki oğlu polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

Bina enkazından hurda toplayan iki hurdacı, yanmış kafatasına rastladı. Bildirilmesi üzerine polis, saat 17.30 sıralarında bina enkazına geldi. Polis ekipleri, enkaz halindeki binanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Kafatası olay yeri inceleme polisi tarafından incelemeye alındı. Polis ekipleri, bulunan kafatasının iki ay önce yangın çıkan binada bulunamayan Nurettin Gökbudak'e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İtfaiye ekipleri de tekrar olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Sokak sakini Evrim Akbulut, "Hurda toplayıcılar buldu. Yangında sonra çocukları 'babam evde yok' dedi. Kayıp ilanı verildi fakat cesedi çıktı buradan" dedi.

Başka bir sokak sakini Çetin Taşdelen de "İki ay önce yangın çıktı burada. İtfaiye gelip baktı, 'İçeride kimse yok' dedi. Hurdacılar hurda toplarken adamın kafası çıktı. Mahallede herkes şok oldu" diye konuştu.

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