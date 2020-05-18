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Hukukçu Faik Işık Habertürk canlı yayınında küfür etti

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Habertürk canlı yayınında asteğmen olduğu dönemde bir anısını anlatan ve küfür eden hukukçu Faik Işık'a sunucu Didem Arslan Yılmaz tepki gösterdi.

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Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında, Genelkurmay emrine atanan Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifası tartışıldı.

"S.ktir git asteğmenim ya"
Programın konukların hukukçu Faik Işık, asteğmen olduğu dönemde yaşadıklarını anlatırken, bir komutanın kendisine verdiği her işi yaptıktan sonra "S.ktir git asteğmenim ya, sana eziyet etmek için aklıma gelen her işi verdim, seni cezalandırmak için ceza çekiyorum" dediğini aktardı.

Didem Arslan uyardı, özür diledi
Faik Işık, sarf ettiği küfür nedeniyle sunucu Didem Arslan tarafından uyarılınca, "Türk milleti olarak bu kelimeyi sık sık kullandığımız için özür diliyorum." dedi.

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