Petify, yeni klinik yönetim sistemi PetifyVet'i piyasaya sürdü

Evcil hayvan sahipleri, veteriner hekimler ve hayvanseverlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek büyük bir ekosistem oluşturabilme vizyonuyla yola çıkan Petify, ilk modülü olan Klinik Yönetim Sistemi'ni piyasaya sürdü.

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Veteriner kliniklerinde operasyonel verimliliğin arttırılmasını hedefleyen Petify Teknoloji ve Yazılım A.Ş. tarafından geliştirilen PetifyVet Klinik Yönetim Sistemi modülü, veritabanı mimarisi ve kullanıcı dostu özelliği ile geliştirildi.

Dijital pazarlama sektöründe faaliyetlerini sürdüren PeakGrup ortaklığında 2018 yılında kurulan Petify tarafından geliştirilen program, genç girişimci Alphan Yuvalı'nın desteklediği fizibilite araştırması neticesinde çok sayıda veteriner hekimin ihtiyaçları analiz edilerek hazırlandı.

Sektörün önde gelen teknoloji ortaklarıyla çalışan Petify, fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için yazılım ve donanım alanındaki tüm gelişmeleri yakından izliyor.

Türkiye'de ve dünyada hayvanların yaşam haklarına duyarlılığı pekiştirmek ve veteriner hekimlerin idari sorunlarına çözümler getirmeyi amaçlayan Petify, evcil hayvanlar ile insanların ortak yaşantılarının her alanına dokunmak için maksimum fayda odaklı yeni çözümler sunabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.