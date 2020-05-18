MSB acı haberi duyurdu: Hakkari'de 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkâri Çukurca'da 6 gün önce icra edilen faaliyet sırasında yaralanan askerin, hastanede bugün şehit olduğunu duyurdu.

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Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, Çukurca'nın Gezgintepe mevkisinde, 12 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Çakır, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu. Acı haber, şehidin memleketi olan Adana'nın Aladağ ilçesindeki ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi.

''18 Mayıs 2020 tarihinde şehit olmuştur''

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri Çukurca'da 12 Mayıs 2020 tarihinde bir üs bölgemizde icra edilen faaliyet esnasında bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 18 Mayıs 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Sosyal mesafe kuralı uygulandı

Halil Çakır için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, asker ve polisler katıldı. Törende, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulandı.

Memleketi Adana'ya uğurlandı

Şehit Piyade Er Çakır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören alanına getirildi. 1 dakikalık saygı duruşu sonrası öz geçmişi okunan şehit Çakır'ın cenazesi, duaların ardından helikopterle memleketi Adana'ya uğurlandı.