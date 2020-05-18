Bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı gözler kabine toplantısında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusu da kesinlik kazanacak.

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Yeni tip koronavirüsün Türkiye'ye sıçradığı ilk günden bu yana yakın kurmaylarıyla mesaisini İstanbul’da geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün dijital kabineye sekizinci kez başkanlık ediyor. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı. Toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Toplantıda ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alınacak.

4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken cevabı en merak edilen soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün cevap verecek. Arife dahil olmak üzere Ramazan Bayramı süresince 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.