Japonya'dan Türkiye'ye 6,5 milyon liralık yatırım

Japon iş adamlarının yaklaşık 6,5 milyon lira yatırımla Türkiye'de kurduğu dijital varlık alım satım platformu Koindex faaliyetlerine başlıyor.

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Koindex'ten yapılan açıklamaya göre, çoklu soğuk cüzdan kullanımının yanı sıra yüksek güvenlik ve hacimde hızlı işlem desteği sunan Koindex, yenilikçi getiri modelleri ve düşük işlem ücretleriyle hizmet verecek.

Global borsaların çoğundan daha düşük işlem ücretleriyle çalışan Koindex'te, kullanıcılara ödedikleri işlem ücretlerini geri alma imkanı tanınacak.

Koindex ayrıca daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmak için dijital varlık platformları arasında yaygın olan satış ortaklığı (referans) modelini de yatırımcıya sunacak.

Yüksek kaliteli alım satım ve listeleme hizmetleriyle sınıfının en iyi dijital varlık platformu olma hedefiyle faaliyetlerine başlayan Koindex güvenilir, şeffaf, verimli ve istikrarlı bir ticaret platformu sunarak küresel kullanıcı topluluğuna hitap etmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koindex Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Yönetici Ortağı Anthony Knode, Türkiye'de kripto para alanındaki yüksek işlem hacminin kendilerini bu ekosisteme yatırım yapmaya teşvik ettiğini belirterek, "Dijital varlık alım satımı için yarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek güçlü bir altyapıya ve uzmanlığa sahibiz. Yatırımcıya en iyi deneyimi sağlamaya odaklı çalışarak, Türkiye'de bu alanda ihtiyaç duyulan hizmetleri sunmak için yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Koindex İş Geliştirme ve Pazarlama Danışmanı Demet Zübeyiroğlu da Koindex'i diğer kripto para borsalardan ayıran ana unsur olan platforma özgü KOIN token'ın Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini vurguladı.