Ahmet Davutoğlu'nun damarına fena bastılar! Bre utanmazlar bre ahlaksızlar

Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu seçimler öncesinde vekil transferini engellemek isteyen Bahçeli’ye ve Ak Parti’ye çok sert tepki gösterdi. Darbe iddialarını da değerlendiren Davutoğlu ''Bre utanmazlar, bre ahlaksızlar! Herşey bitti de insanları eşleriyle, çocuklarıyla tehdit etmek mi kaldı? Namuslara mı göz diktiniz’’ dedi.

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CHP’nin seçim öncesinde İYİ Parti’ye yaptığı gibi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun partilerine de vekil verebileceği konuşuluyordu. MHP bunun için önlem alma kararı aldı. MHP'nin siyasi partiler ve seçim kanunlarına ilişkin yürüttüğü çalışmada, partiler arasında transferlere süre sınırı konulması planlanıyor. Buna göre, bir milletvekili seçildiği partiden başka bir partiye seçim öncesi geçemeyecek.Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter’da gündeme ilişkin değelendirmelerde bulundu. Davutoğlu milletvekili transferine süre sınırı isteyen MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye ateş püskürdü. İşte Davutoğlu’nun açıklamaları:

Bahçeli iktidara yine istikamet çiziyor

Anlaşılan bu ülkeyi yönetmenin ciddiyeti ve sorumluluğu size birkaç gömlek fazla geliyor. Sıkıştığınız her konuda çözümü ya kuralları değiştirmede, ya hile yapmada ya da adaletten uzaklaştırmada buluyorsunuz. Sayın Bahçeli yeniden erken seçim gündeminin oluşmasına yol açtı. Sayın Erdoğan'dan bir tepki gelmemesi, Bahçeli'nin gündeminin iktidarın gündemi olabileceğini gösteriyor. Bahçeli iktidara yine istikamet çiziyor.

Niçin böyle bir kötülük peşindesiniz?

Ucuz manipülasyonlarla milletimizin enerjisini tüketmekten vazgeçin. Niçin böyle bir kötülük peşindesiniz? Ne istiyorsunuz bu ülkeden, bu milletten her gün gerilim çıkartarak? Görünen dağın ırağı olmaz. Bir son görülüyorsa ertelenmesi mümkün değildir. Bu iktidarın gidişi de görünüyor artık. İstediğinizi yapın. Bize seçim kanunu üzerinden tuzak kurun, baskın seçim düşünün işin sonu değişmeyecek. Millet yapmaya çalıştığınız hileyi görüyor.

Aynı hileler zamanında Erdoğan'a da yapıldı

Aynı hileler zamanında Erdoğan'a da yapıldı, ne oldu? Milletin oyuyla Cumhurbaşkanlığına kadar geldi. Şimdi Sayın Erdoğan, benzer oyunlarla rakiplerini saf dışı bırakmaya çalışıyor. Nasıl ki öncekiler başarılı olamadıysa, Erdoğan ve Bahçeli de başarılı olamayacak.

Üç gün daha fazla iktidarda kalabilmek için...

Durduk yere ülkenin gündemini darbe tartışmasıyla meşgul ediyorsunuz. Milleti kutuplaştırarak safları sıklaştırmayı öngörüyorsunuz. Milletimizin kaderiyle, huzuruyla oynuyorsunuz. Üç gün daha fazla iktidarda kalabilmek için toplumsal barışı riske atıyorsunuz.

Bre utanmazlar bre ahlaksızlar!

Bu darbe ve erken seçim kutuplaşmasına bir de sosyal medyada "milli, gayrimilli hesaplar" tartışmasını soktunuz. Neymiş, bir milyon mesaj atılacakmış tüm Türkiye ve dünya gücünüzü görecekmiş. Kuzey Kore'den mi öğrendiniz bu yöntemleri?Bu güya muhafazakar, milli hesaplarla utanmaz bir şekilde bu ülkenin kadınlarına, kızlarına dair listeler yapmaya başladılar. Bre utanmazlar, bre ahlaksızlar! Herşey bitti de insanları eşleriyle, çocuklarıyla tehdit etmek mi kaldı? Namuslara mı göz diktiniz?

Bu Mübarek Ramazan günü utanın!

Bu Mübarek Ramazan günü utanın! Sizinle farklı düşüncede olabilir ama bütün kadınlar onurlu bir hayat sürme hakkına sahiptir ve saygıyı hak eder. İktidar kendilerine kahramanlık destanları yazanların ahlaksızlıklarına karşı tavana bakıp ıslık çalıyor. Sürekli hamaset yapmak, sürekli tavır değiştirmek iktidarın özelliği haline geldi. İktidar temsilcilerinin 6-7 yıl önce yaptığı konuşmaları bugün yapsanız adınız haine çıkabilir. Bu konuşmaları bir kitapta toplayıp bassanız o kitap toplatılabilir.