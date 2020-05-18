Emirates Havayolları 30 bin kişiyi işten çıkarıyor

Emirates Havayolları, toplam işgücünün yüzde 30’unu işten çıkaracağı iddiası gündeme geldi. Öte yandan Emirates, Airbus A380 model uçaklarını erken emekliye ayırabilir.

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Tüm dünyada 4,7 milyon insana bulaşan koronavirüsün en kötü şekilde etkilediği havacılık sektöründen “işten çıkarma” haberleri gelmeye devam ediyor. Dubai merkezli uluslararası havacılık holdingi Emirates Group bu haberlerin son halkası olabilir.

Bloomberg’in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre 105 bin çalışana sahip şirket, iş gücünün yaklaşık yüzde 30’u yani 30 bin kişi ile yollarını ayırmayı planlıyor. Dubai yönetimine ait dünyanın en büyük uzun mesafe seyahat şirketi, ilk çeyrekte 1,2 milyar dolarlık yeni finansman almış ancak hâlâ desteğe ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.

A380 filosu emekliye ayrılıyor

Söz konusu kaynakların aktardığına göre Emirates Havayolları, A380 model uçaklardan oluşan filosunu emekliye ayırma kararını da erkene çekti. İki katlı tasarlanan bu uçaklar aynı anda 500’den fazla insanı taşıyabiliyordu.

Fransız Airbus’ın A380 modelinin en büyük müşterisi Emirates, uzun vadeli planlarını askıya alırken, daha küçük gövdeli uçakların siparişini verdi. Şirketin yerel havayolu firması Flydubai ile uçuş anlaşmaları da devam ediyor.

Dubai’yi uluslararası uçuşlarda bir merkez haline dönüştüren A380’lerin emekliye ayrılması, Emirates’in “dünyanın en büyük ticari jet uçağı” unvanı için bir son olabilir.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Emirates Havayolları’nın toparlanma döneminde Boeing’in 777 geniş gövde uçaklarına yönelebileceğini söyledi. Şirketin 155 Boeing 777’si ve 115 adet A380’i bulunuyor.

“Toplu işten çıkarma ile ilgili herhangi bir duyuru olmadı”

E-posta yoluyla bir açıklama da paylaşan şirket, “maliyetleri azaltmak ve kaynak bulmak” için değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti.

Uçaklarını yaklaşık iki aydır parkta tutan Emirates, “Toplu işten çıkarma ile ilgili herhangi bir duyuru olmadı. Nakdi korumak, şirketi güvenceye almak ve kalifiye iş gücümüzü mümkün olduğu kadar elde tutmak birinci önceliğimiz” ifadelerine yer verdi.

21 Mayıs’ta kademeli uçuşlar

Şirketin başındaki isim Tim Clark, geçen haftalarda The National’a verdiği röportajda seyahat talebinin birkaç yıl düşük seviyede olabileceğini söylemişti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin yedi emirliğinden biri Dubai’de yönetim, havayolu şirketinin destekleneceğini mart ayında açıklamıştı.

Uçuşlarını 25 Mart’ta durduran Emirates Havayolları, 21 Mayıs’tan itibaren uçuşlarına sınırlı şekilde devam etmeyi planlıyor.

Sektör 314 milyar dolar kaybedecek

Salgının yarattığı maliyetle başa çıkmak için çalışanlarını işten çıkaran tek havayolu şirketi Emirates değil.

İngiliz Havayolları (British Airways) da geçen ay yaptığı açıklamada 12 bin kişi ile yollarını ayıracağını duyururken, Avrupa’nın en büyük ucuz seyahat şirketi Ryanair, yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkaracak.

ABD’nin dört büyük havayolu firmasında 100 bin kişi ücretsiz izne atılmış durumda. IATA’ya göre yüzde 70’i atıl duruma düşen havacılığın bu yıl 314 milyar dolar kaybetmesi bekleniyor.