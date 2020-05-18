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Kütahya'da koronavirüsü yenen 5 aylık mucize bebek taburcu oldu

KÜTAHYA'da koronavirüs tespit edilen 5 aylık bebek, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Yaklaşık iki ay önce yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çeken A.S'yi, ailesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Virüsle 45 gün savaştı

Tetkikler sonucu Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine A.S, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Solunum cihazına 45 gün bağlı kalan A.S, yaklaşık iki ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

"Mutluluk ve moral kaynağı oldu"

Başhekim Doç. Dr. Orhan Özatik, hastane personelinin hastaların şifa bulması için fedakarca gece gündüz çalıştığını söyledi. Zor süreçte mutlu bir gelişme yaşandığını belirten Başhekim Özatik, "Bebeğin sağlığına kavuşması bizim için büyük bir mutluluk ve moral kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.

En küçük Kovid-19 hastası

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özsoy da bebeğin şimdiye kadarki en küçük Kovid-19 hastası olduğunu ifade etti. Sağlığına kavuşan A.S, sağlık personelinin alkışları eşliğinde annesine verildi.

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