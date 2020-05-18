Denizli'de profesör 82 derecelik termal suya düştü!
DENİZLİ'de termal kaynaktaki sıcaklık artışını ölçmeye çalışan profesör kaynar suya düştü
DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, aynı bölümde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Semiz ile termal sulardaki ani sıcaklık artışlarına yönelik araştırma yapmak üzere Tekkehamam bölgesine gitti.
Prof. Dr. Kumsar, bölgedeki kaynaklardan sıcaklık ve gaz ölçümleri alırken bulunduğu beton zeminin çökmesi sonucu termal suya düştü.
Semiz tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürülen Kumsar'ın ayaklarında ikinci derece yanık oluştuğu saptanırken; genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kumsar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede bazı yerlerde su sıcaklığını 98 derece olarak ölçtüklerini belirterek, "Sıcaklığını 82 derece olarak ölçtüğüm yerde zeminin çökmesi sonucu termal kaynağa düştüm. Şu an tedavim devam ediyor, durumum iyi" dedi.