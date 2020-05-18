HABER /  YEREL
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Adana'da feci kaza anne öldü baba ve 3 kızı ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da buğday yüklü TIR'ın arkadan çarptıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklediği otomobilden yola savrulan anne öldü, eşi ve 3 çocuğu ise ağır yaralandı.

Abone ol

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkiinde meydana geldi. Ali Y. yönetimindeki 46 D 7446 plakalı buğday yüklü TIR, yolun sağında ilerleyen Ahmet Turus (39) yönetimindeki 06 EAT 60 plakalı otomobile arkadan çarptı.

TIR'ın altına alıp, yaklaşık 100 metre sürüklediği otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak dururken, TIR ise kaza yerinden 500 metre uzaklıkta durabildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkartılan sürücü Ahmet Turus ile kızları Kader (6), Ceylan (3) ve Reyhan (1), ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otomobilden fırlayarak yol kenarındaki çalılıklara savrulan anne Gamra Turus'un (39) ise öldüğü belirlendi. Kaza yerinde savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Gamra Turus'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsü Ali Y. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.  

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Van'da taziye evine gelen 12 kişide korona virüs çıktı
Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kritik kararlar! Yasaklar bayramdan sonra tamamen kaldırılacak
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den sevindiren koronavirüs açıklaması!
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (17 Mayıs Pazar)
Melih Gökçek yılın skandalı diye paylaştı
Çanakkale'de cani adam boşanmak isteyen eşini kızının önünde öldürdü
ÖNCEKİ HABERLER
Olayın adresi İstanbul! Sarkıntılık kavgasında araya giren kadın hayatını kaybetti
İmamoğlu hakkındaki 27 soruşturmaya ilişkin konuştu: Siyasi bir inceleme
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılış tarihi! Sağlık Bakanı açıkladı
Ekonomik toparlanma ne zamana kadar sürecek? Fed Başkanı Powell açıkladı
Sokağa çıkma kısıtlaması! İzmir'de 1116 kişiye ceza
Okullar ne zaman açılıyor 2020 MEB yeni açıklama geldi
Yorumlar