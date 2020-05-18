Dünya Sağlık Örgütü’nün yıllık toplantısı başladı

Son dakika gelişmesine göre; Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yıllık toplantısı İsviçre’nin Cenevre kentine başladı.

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Tüm dünyanın merak ettiği Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yıllık toplantısı İsviçre’nin Cenevre kentine başladı. Koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesindeki bu toplantı, görüntülü konferans yoluyla yapılıyor.

Avrupa'da kademeli normalleşme

Öte yandan Avrupa'da kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Salgından en ağır yara alanlardan İtalya'da bugün 'yeni normal'in ilk günü. Ülkede normalleşme sürecinin üçüncü aşaması kapsamında dükkanlar, restoranlar, kafeler, kuaförler ve kilise, cami, sinagog gibi ibadethaneler yeni kurallarla açıldı. Hükümet, müşteri sayısından sosyal mesafeye kadar pek çok kısıtlama getirdi.

Almanya'da coronadan ölümler hızla düşüyor

Almanya yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede önemli bir başarı sağladı. Karantina günlerini geride bırakarak, "yeni normal" hayatın kapılarını aralayan Almanya'da son 24 saatte sadece 342 corona virüs vakasına rastlandı. Corona virüsten yaşamını yitirenler ise 21 kişiye düştü. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, Covid-19 nedeniyle dünya çapında yaptıkları seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracaklarını söyledi