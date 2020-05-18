Enner Valenica Galatasaray'a imza atacak

Meksika basını, Tigres'le sözleşmesini uzatmayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın Galatasaray'a imza atmaya hazır olduğunu iddia etti.

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Kiralık olarak forma giyen Florin Andone ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da forvet eksikliğini doldurmak için çalışmalar sürüyor.

Mali açıdan yaşanan sıkıntı nedeniyle bonservisi elinde olan isimleri gündemine alan sarı-kırmızılı kulüp için Meksika'da bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'a imza atacak

ABC gazetesi, İngiltere'de West Ham United ve Everton gibi takımların formasını giyen ve şimdilerde Tigres'te oynayan Enner Valencia'nın Galatasaray'a imza atacağını yazdı.

Bedava golcü

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Ekvadorlu golcüye bonservis ücreti ödenmeyecek.