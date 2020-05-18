Enner Valenica Galatasaray'a imza atacak
Meksika basını, Tigres'le sözleşmesini uzatmayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın Galatasaray'a imza atmaya hazır olduğunu iddia etti.Abone ol
Kiralık olarak forma giyen Florin Andone ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da forvet eksikliğini doldurmak için çalışmalar sürüyor.
Mali açıdan yaşanan sıkıntı nedeniyle bonservisi elinde olan isimleri gündemine alan sarı-kırmızılı kulüp için Meksika'da bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'a imza atacak
ABC gazetesi, İngiltere'de West Ham United ve Everton gibi takımların formasını giyen ve şimdilerde Tigres'te oynayan Enner Valencia'nın Galatasaray'a imza atacağını yazdı.
Bedava golcü
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Ekvadorlu golcüye bonservis ücreti ödenmeyecek.