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İbrahim Saraçoğlu Araf Suresi'nden örnek verdi! Yeni bir felaket geliyor

Dünya ülkelerinin korona belasıyla uğraştığı şu günlerde Kimyager, Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan korkutacak bir açıklama geldi. Saraçoğlu dünyayı çok yakın sürede yeni bir felaketin beklediğini söyledi.

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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bu yıl sona ermeden dünyayı çekirgelerin istila edeceğini söyledi. Saraçoğlu, Araf Suresinden alıntı yaparak korkutan bir açıklama yaptı.

Saraçoğlu, "2021 yılında, hatta bu yılın sonuna doğru dünyayı büyük bir felaket bekliyor. Araf Suresi 133'de ne diyor Allah? 'Size diyor, çekirge, mikrop, kan, fırtınalar ve tufanlar gönderdik. Aklınızı başınıza alın' diyor. Afrika'da yeni bir dalga var. Bu çekirgelerin iki çeşidi var. Biri uçar, diğeri sıçrar. Bunlar sürüler halinde dolanıyorlar. Çekirgeler ölene kadar yiyorlar. Bir çekirge sürüsü 410 bin ton buğdayı tüketir. Bunlar böyle bir yok ediciler. Yaklaşık 50 bin insanın tüketeceği gıdayı tüketiyorlar. Leş de yiyorlar. Mikrobu, gıdaya da bulaştırma riskleri var. Dünyayı şu an bekleyen felaketlerden biri de çekirgelerdir. Bunlar tokluk nedir bilmiyor. Öldüklerinde rüzgarla dağılıyorlar" dedi. 

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