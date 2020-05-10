Olağanüstü hal ilan edildi! Çekirge istilası başladı
ÇEKİRGE istilası ile başı dertte olan Pakistan'da olağanüstü hal ilan edildi.
Pakistan'da son üç ayda ikinci çekirge istilası yaşandı. Sind eyaletinde bulunan Hyderabad'da yaşanan çekirge istilasının Pencap ve Sind'deki tarım alanlarını tahrip etmesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.
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Pakistan'ın Sind eyaletinde bulunan Hyderabad'da son üç ayda ikinci çekirge istilası yaşandı.
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encap ve Sind'deki tarım alanlarını tahrip etmesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.
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Türkiye çekirge istilasına karşı Çarşamba günü Pakistan'a haşere bulaşmış bölgeler için dört mürettebat üyesi ile birlikte özel yapım bir Piper Brave sprey uçağı teslim etti.
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