İzmir'deki çekirge istilasıyla ilgili flaş açıklama! Bu çekirgeler farklıymış...

İZMİR'in Tire ilçesindeki Akarca Ovası'nı istila eden çekirgeler, tüm mahsulleri yiyerek yok etmeye başladı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çekirgelerin komşu ülkelerde görülen zararlı 'çöl çekirgesi'nden farklı olduğunu ve yakında kimyasal ilaçlama yapılacağını duyurdu.

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İzmir'in Tire ilçesinde görülen çekirgeler hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çekirgelerin komşu ülkelerde görülen zararlı 'çöl çekirgesi'nden farklı olduğunu, çekirgelerin görüldüğü alanlarda kimyasal mücadele yapılacağını bildirdi.

Çöl çekirgesi değil 'yeşil çekirge' bunlar

Tire'nin ışıklar ve Yenioba Mahallelerinde görülen çekirge türüne dair açıklama yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çekirgelerin komşu ülkelerde görülen zararlı 'çöl çekirgesi' türünden değil, 'yeşil çekirge' türünden olduğunu bildirdi.

Çekirge bulaşık alan tespit edildi ilaçlanacak

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, "Çekirgeler özel mülk olmayan sahalarda ortaya çıkarak, kültür bitkilerine yayılmak suretiyle önemli ölçüde zarar oluşturabilmektedir. Çiftçilerin bağ, bahçe ve tarlalarında olmayan; hazine arazileri, meralar, köy ortak alanları sahalarda devlet yardım mücadelesi şeklinde mücadele yapılmaktadır. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz öncülüğünde Tire İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından, Işıklar ve Yenioba Mahallelerinde çekirge bulaşık alan tespit edilmiş ve kimyasal mücadele yapma kararı alınmıştır. Hava şartları da göz önünde bulundurularak 5 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde çekirgenin görüldüğü köylerde kimyasal mücadele yapılacak ve zararların önüne geçilecektir" ifadeleri kullanıldı.