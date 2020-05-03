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DSÖ'den son dakika Türkiye açıklaması! Dünyaya örnek

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'deki huzurevleri ve bakım kuruluşlarıyla ilgili açıklama yaptı. DSÖ Türkiye'nin alınan önlemlerle dünyaya örnek olduğuna dikkat çekti.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkileri ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri arasında huzurevleri ve bakım evlerinde alınan virüs önlemlerine ilişkin bir video konferans gerçekleştirildi.

Türkiye'nin huzurevlerindeki önlemleri DSÖ içinde yayımlanacak

Toplantıda Aile Bakanlığı yetkilileri Türkiye'nin huzurevleri ve bakımevlerinde alınan önlemleri paylaştı.

Yaşlı hastalara tahsis edilen yatak ve suni solunum cihazı sayısının ortalamanın üstünde olduğu ifade edildi.DSÖ yetkilileri ise alınan tedbirlerin ve izlenen politikanın çok etkileyici olduğunu belirtti.

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