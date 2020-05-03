Boris Johnson'dan şok açıklamalar! Doktorlar ölümümü ilan etmeye hazırlandı

Yeni tip koronavirüse yakalanan ve bir süre hastanede yoğun bakımda tutulan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, o günleri anlattı. Johnson 'doktorların bir aşamada ölümünü ilan etmeye hazırlandıklarını ve ölümümün nasıl duyurulacağı konuşuluyordu' dedi.

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The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Koronavirüs'ü atlatan Başbakan Johnson, hastanede geçirdiği günleri anlattı. Koronavirüs tanısı konulduktan sonra evde tedavi olurken durumu kötüleşerek hastaneye kaldırılan Johnson, "Neden iyileşmediğimi anlamıyordum, birkaç gün içinde durumumun daha da kötüleşmesine şaşırdım. İnkâr hâlinde olsam da doktorları beni hastaneye gitmeye zorlamakta haklılardı" dedi.

Kendisine "litrelerce oksijen" verildiğini söyleyen Johnson, doktorların durumun kötüye gitmesi durumunda her türlü senaryoya hazırlık yaptığını söyledi. Johnson, hayatını kaybettiği durumda bunun nasıl duyurulacağına bile hazırlık yapıldığını söyledi ve ekledi: "Stalin'in ölümü' tarzı bir stratejileri vardı.

Johnson, hastanede geçirdiği günler boyunca kendiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına tekrar teşekkür ederek "Benimle ilgilenen doktor ve hemşireler sayesinde iyileştim, gerçekten çok büyük fark yarattılar" dedi.

Oğluna 'hayatını kurtaran' doktorların ismi verildi

Başbakan Johnson, geçen hafta Covid-19'u atlatmış bir şekilde görevine geri döndü. Johnson ve nişanlısı Carrie Symmonds geçen hafta oğulları Wilfred'in doğum haberini verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın yeni doğan oğullarına, İngiliz liderin 'hayatını kurtaran" doktorlar ile büyükbabalarının ismi verildi.