İngiltere Prensesi kapı kapı dolaşıp Covid-19 yardımı dağıttı
Dün 5. doğum gününü kutlayan İngiltere tahtının dördüncü varisi Prenses Charlotte, corona virüs nedeniyle zor günler geçirenlere yardım elini uzattı.
İngiltere tahtının 4. sıradaki varisi Prenses Charlotte, dün 5. yaşını kutladı. Prenses, korona virüs nedeniyle zor günler geçirenlere yardım elini uzattı. Prenses Charlotte, ailece karantina süreci geçirdikleri kır evinin yakınlarında yaşayanlara ev yapımı makarna paketleri dağıttı.
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Charlotte, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkmayan emeklilerin evlerini kapı kapı dolaştı ve elindeki makarna paketlerini bıraktı.
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Prenses'i makarna dağıtırken de amatör bir fotoğrafçı olan annesi Kate Middleton görüntüledi.
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Geçen hafta gerçekleşen yardım etkinliği sırasında çekilen bu fotoğraflar da Charlotte'un doğum gününde basına servis edildi.
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