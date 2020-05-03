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Kuzey Kore lideri Kim Joung-un ortaya çıktı Güney Kore'ye roket attı

Kuzey Kore lideri Kim Joung-un'un ölüp ölmediğiyle ilgili tartışma tam bitmemiş iken, Kuzey Kore'den Güney Kore sınırına sabaha karşı ateş açıldığı öğrenildi.

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KUZEY Kore Lideri Kim Joung Un' un 3 hafta aradan sonra bir fabrika açılışında görülmesinin ardından ilk gerginlik yaşandı. Kuzey Kore'den Güney Kore sınırına sabaha karşı ateş açıldığı öğrenildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah sınırdaki nöbet kulübesine Kuzey Kore'den ateş açıldığı ve Seul yönetiminin iki kez ateş açarak karşılık verdiği bildirildi.

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