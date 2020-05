ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'Covid-19 yardımımı' teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, tıbbi malzeme yardımı nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız. Türkiye'nin destekleri, dünyanın dört bir tarafında Kovid-19 ile mücadelede iyi işler çıkaran Amerikan şirketlerine yardımcı oluyor. Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız." ifadelerini kullandı.

We are grateful for our @NATO Ally #Turkey. Their support is helping U.S. companies who are doing good work to help fight #COVID19 around the world. We will get through this together, and come out stronger than before. https://t.co/5oNiK9MzV5