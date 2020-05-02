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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında darbe imalarına dikkat çeken bir cevap vererek, "Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ve partisi için bir hayli anlamı olan 2 Mayıs 2017'nin üçüncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dönüş sonrası AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongredeki konuşmasından bölümlerin yer aldığı bir video yayınladı.

Darbe imalarına cevap niteliğinde görüntüler
Son dönemde ortaya atılan darbe söylentilerine cevap niteliğinde görüntülerin yer aldığı, #BuYoldanDönmeyeceğiz etiketiyle paylaşılan videoda millete hizmet etmenin önemine değinen Erdoğan, "Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

16 Nisan Halk Oylaması ile birlikte değişen Anayasa gereği siyasi parti üyeliği önünde bir engel kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs 2017 tarihinde AK Parti'ye yeniden üye oldu. 979 gün aradan sonra gerçekleşen bu dönüş, Türkiye'nin siyasi tarihinde de yeni bir döneme kapı araladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halk oylamasında onaylanması ile birlikte partili Cumhurbaşkanı modeli de fiilen hayata geçmiş oldu.

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