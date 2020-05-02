HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya, Türkiye'nin Somali'ye tıbbı malzeme ve solunum cihazı yardımıyla birlikte mektup gönderdi.

Abone ol

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo'ya, Türkiye'nin Somali'ye tıbbı malzeme ve solunum cihazı yardımıyla birlikte mektup gönderdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya, Somali'ye ulaştırdığı tıbbı malzeme ve solunum cihazı yardımıyla birlikte gönderdiği mektubuna "Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Kardeşim" diye başlayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyayı saran Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden tüm Somalili kardeşlerimiz için milletim ve şahsım adına taziyelerimi iletiyorum. Umarım bu zorlu dönemi bir an evvel atlatırız. Kovid-19 salgınıyla mücadelede ilk günlerden bu yana aldığımız önlemlerin, ülkelerimizde krizin en az zararla atlatılmasına katkıda bulunacağına inancım tamdır. Ülkenizde salgınla mücadelede gösterdiğiniz çabalarınızda muvaffakiyetler temenni ediyorum.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde de belirttiğim üzere, Türkiye her konuda olduğu gibi bu hususta da Somali Hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir. 17 Nisan 2020 tarihinde ilettiğimiz yardım malzemelerine ilave olacak, bugün ülkenize gönderdiğimiz tıbbi yardım malzemesinin de sizlerin salgınla mücadelesine destek olacağını ümit ediyorum. En kısa zamanda yeniden sağlıklı günlerde zatıdevletleriyle yüz yüze de görüşmeyi arzu ettiğimi belirtir, şahsi sağlık ve mutluluğunuz ile dost ve kardeş halkınızın esenlik ve refahı için en kalbi temennilerimi iletirim."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İtalya ve İngiltere'de korona bilançosu ağırlaşıyor
Prof. Dr. Ahmet Ercan, peş peşe gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Canan Kaftancıoğlu ifadesinde kendisini yalanladı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (2 Mayıs 2020)
Ambulans helikopterin hastayı almasına izin vermediler
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine tepki gösterdi
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı
İstanbul Esenyurt'ta yol çöktü
ABD’li pilottan valiye 'küfürlü' uçuş
İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı: Yüzde 92'si karşılandı
Zonguldak'ta taşınabilir mekanik ventilatör üretildi
Bayramdan önce kuaförler açılır mı yeni bilgi
Yorumlar