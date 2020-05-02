İstanbul sahillerinde atlı birliklerle denetim

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Birlikleri, Sarıyer Kilyos sahilinde denetim yaptı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 3 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Atlı Jandarma Birlikleri denetim yaptı

Yasağın ikinci gününde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, normalde Topkapı Sarayı'nı koruma görevinde yer alan Atlı Jandarma Birlikleri'yle Sarıyer'deki Kilyos Gümüşdere sahilinde denetim yaptı.

Sarıyer ve Şile'de sahile inmek ya da denize girmek isteyen vatandaşların uyarılması için Atlı Jandarma Birlikleri denetimlerinin 3 Mayıs saat 24.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.