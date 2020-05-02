HABER /  GÜNCEL
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

İstanbul sahillerinde atlı birliklerle denetim

ADV En özel anneler günü hediyeleri

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Birlikleri, Sarıyer Kilyos sahilinde denetim yaptı.

Abone ol

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 3 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 

Atlı Jandarma Birlikleri denetim yaptı

Yasağın ikinci gününde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, normalde Topkapı Sarayı'nı koruma görevinde yer alan Atlı Jandarma Birlikleri'yle Sarıyer'deki Kilyos Gümüşdere sahilinde denetim yaptı.

Sarıyer ve Şile'de sahile inmek ya da denize girmek isteyen vatandaşların uyarılması için Atlı Jandarma Birlikleri denetimlerinin 3 Mayıs saat 24.00'a kadar devam edeceği öğrenildi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Reuters Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini mercek altına aldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Altından su geçmeyen köprü! Eleştirince belediye başkanı harekete geçti
Girit adası açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem
Eski Diyanet İşleri Başkanı da "eşcinsellik" tartışmasına dahil oldu! Olay açıklamalar
Antalya'da 5 isimli adamın başı bu sefer koronavirüs ile belada
Toplu cenaze namazı kılınan köyde 1 kişi daha koronavirüsten öldü!
İnşası devam eden pandemi hastanesinin kablolarını çaldılar! Bu kadarına da pes
ÖNCEKİ HABERLER
İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD İran’dan endişe duyuyor
Boris Johnson ve Carrie Symonds’un bebeğinin ismi belli oldu
Darbe girişimini planlayan ABD'li yeşil bereli asker çıktı
Gaziantep'te 22 mahallede 200 bakkalda borçlar ödendi
Arazi meselesinden tartıştığı muhtar ve eşini öldürdü akrabasını yaraladı
Bayramdan önce kuaförler açılır mı yeni bilgi
Yorumlar