Girit adası açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.3 olarak açıkladı.Abone ol
Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre; Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğü 6.3 olarak ölçüldü.
Muğla ve Antalya’dan da hissedildi
Kandilli 17 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.3 olarak duyurdu. Dev depremin Muğla ve Antalya’dan da hissedildiği belirtiliyor.
Girit Adası, komşumuz Yunanistan'ın en büyük, Akdeniz'in ise beşinci büyük adası.
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