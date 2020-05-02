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Toplu cenaze namazı kılınan köyde 1 kişi daha koronavirüsten öldü!

NEVŞEHİR’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde toplu kılınan cenaze namazı sonrası koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 60 oldu.

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Karantina uygulanan ve soruşturma başlatılan köyde ölü sayısı ise 2'ye yükselirken vaka sayısı ise 40'tan 60’a çıktı.

Öte yandan virüse yakalanarak Kayseri'de tedavi altına alınan 70 yaşındaki F.İ. de 29 Nisan’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

Bir kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Toplu halde kılınan namazın ardından koronavirüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 82 yaşındaki M.M tedavi gördüğü hastanede vefat etti. M.M'nin cenazesi bugün geniş güvenlik önlemleri altında defnedildi.

Soruşturma başlatılmıştı

Köyde toplu halde kılınan bir cenaze namazının ardından 6 kişide koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Ürgüp Kaymakamlığı tarafından karantina kararı verilmişti. Başta köy muhtarı Emin Esertürk olmak üzere azalar ve cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Köyden kaçan adama 3 bin 150 lira idari para cezası

Geçtiğimiz günlerde de köyünün karantinaya alınmasının ardından köyden kaçak yolları kullanarak başka bir köye kaçan A.İ. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanmış ve 3 bin 150 lira idari para cezası kesilerek köye tekrar götürülmüştü.

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