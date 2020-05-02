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Çok konuşulan Kıraç konseri! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan anlamlı paylaşım

1 Mayıs dolayısıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı şantiyesinde düzenlediği İstanbul Valiliği'nin Kıraç konseri çok konuşuldu. Vali Ali Yerlikaya, "Yerin altında, yerin üstünde... Yeni yollar açmak, gönüller almak için Emek Veriyoruz." paylaşımı yaptı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, evlerde kutlandı.

Yerin 72 metre altında Kıraç konseri

İstanbul Valiliği, evlerinde kalan vatandaşlara ve işçilere moral olması için 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı şantiyesinde Kıraç konser düzenledi.

Yerin 72 metre altında Kıraç'ın şarkılarını seslendirdiği konser, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ve valiliğin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Şantiye alanında bulunan işçiler de konseri seyretti.

"Yeni yollar açmak için Emek Veriyoruz"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "Yerin altında, yerin üstünde... Yeni yollar açmak, gönüller almak için Emek Veriyoruz. Gözümün nuru, Alnımızın teri İstanbul..." paylaşımı yaptı.

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