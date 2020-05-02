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İçişleri Bakanlığı'ndan Süleyman Soylu'ya atfedilen sözlere yalanlama

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Yeni Şafak yazarı mehmet Acet'in köşe yazısında Bakan Süleyman Soylu'ya atfedilen ifadelerin Bakan Soylu'ya ait olmadığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bugün bir gazetedeki köşe yazısında Bakan Süleyman Soylu'ya atfedilen ifadelerle ilgili açıklama yaptı.

'Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz.' cümlesine yalanlama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bir köşe yazısında geçen 'Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz.' cümlesi, Sayın Bakanımıza ait değildir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın yazar ile telefonda yapılan sohbette bu ifadenin bazı uzmanların değerlendirmeleri olduğunun altı ısrarla çizilmiş ve bu sohbetin bir demeç olmaması vurgulanmıştır. Pandemi ile mücadelede rehavetten uzak durulmasının sürekli ifade edildiği bu hassas dönemde böyle bir söylem ve yaklaşım, Sayın Bakanımız tarafından asla kabul edilmemektedir."

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