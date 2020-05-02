Terör örgütü FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasına darbe

GAZİANTEP'te, silahlı terör örgü FETÖ/PDY lehine paylaşımlar yapan ve 952 bin takipçisi bulunan '@kacsaatolduson' isimli Twitter hesabının yöneticisi Hüseyin Y.(38), gözaltına alındı.

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Terör örgütü FETÖ/PDY lehine paylaşımlar yapan '@kacsaatolduson' adlı Twitter hesabının yöneticisi olduğu saptanan Hüseyin Y. polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yönettiği hesabın 952 bin takipçisi olduğu ortaya çıktı

Gözaltına alınan Hüseyin Y.'nin yönettiği hesabın 952 bin takipçisi olduğu bildirildi.

Daha önce başka bir şehirde yakalandığı ve 2 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığı bildirilen şüphelinin, kapatılan FETÖ'ye ait dershanelerde öğretmenlik yaptığı öğrenildi. Hüseyin Y. sorguya alındı.