Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: ABD bizden tedavi protokollerini istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü ile toplantının ayrıntılarını ve ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ile arasında geçen diyalogları Ahmet Hakan'a anlattı.

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Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus başkanlığında yapılan bilgilendirme toplantısında, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesini anlattı.

2 saatlik toplantıda neler konuşulduğu merak konusu olurken, Sağlık Bakanı Koca, toplantının içeriğini Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a anlattı. Yazar Hakan, Koca'nın açıklamalarını bugünkü köşe yazısında aktardı.

- İKİ SAATLİK TOPLANTI: Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Ghebreyesus başkanlığında iki saate yakın süren bir toplantı oldu. 12 dakikalık bir sunum yaptık toplantıda. Toplantıdan sonra ben sosyal medyada Türkçe, “Başarılarımızı anlattık, Türkiye’nin sunumu ilgi gördü” diye yazdım. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, bu mesajı takipçileriyle paylaşarak söylediğimize onay vermiş oldu.

- ŞU ÜÇ ŞEYDEN ETKİLENDİLER: Bu kadar vakaya rağmen hastane yükümüzün bu kadar az olması... Bundan etkilendiler. Zatürreye dönüşme oranının yüzde 64’ten yüzde 12’ye düşmesi... Bundan etkilendiler. Yoğun bakıma geçiş sayısının ve yoğun bakımda kalış süresinin azalması... Bundan da etkilendiler.

- TEDAVİ BAŞARISI: Mücadeledeki tedavi başarımızı anlattık. Erken dönemde bazı ilaçları stoklamamızı, bazı ilaçları Çin’den getirmemizi... Bir tedavi protokolüyle tüm Türkiye’de aynı tedaviyi uygulamaya soktuğumuzu... Bu tedavi protokolünü sahadaki gözlemlerimize dayalı olarak yenilememizi... Bunları anlattık.

- ÖNLEMLER: Vatandaşa yönelik olarak aldığımız önlemler... Bu da sunumun önemli bir parçasını oluşturdu. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasını erken dönemde başlattığımızı, bunun da ölüm oranlarının düşmesinde çok önemli bir unsur olduğunu söyledik.

- FİLYASYON: Bu yöntemi uygulayan tek ülkeyiz. Noktasal hedeflere yöneliyoruz, pozitif olanı tespit edip izole ediyoruz, gerekirse tedaviye başlıyoruz. Bir dedektif gibi iz sürüyoruz. Temaslıları buluyoruz, temaslıların temaslılarını buluyoruz. Biz bu yöntem sayesinde İstanbul’da salgını gerilettik. İstanbul ne Vuhan’a benzer ne New York’a... İstanbul’da salgını kontrol almanın tek yolu buydu.

- ABD SAĞLIK BAKANI: Dünya Sağlık Örgütü toplantısının yapıldığı gün ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ile de görüştüm. Ben daha anlatmadan, “Nasıl yaptınız?” diye sordu. Ben de anlattım. Özellikle tedavi yöntemlerimizle ilgili olarak, “Sizin erken dönemde belirlediğiniz yöntemlerin geçerli olduğunu, biz yeni yeni görmeye başladık” dedi ve bizden tedavi protokollerini istedi.