Mesut Özil'den Türk Kızılayı'na 713 Bin TL'lik bağış

Mesut Özil, Türk Kızılay’ın ramazan ayı için başlattığı kampanyaya 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak destek verdi.

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Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Türk Kızılay’ın Ramazan kampanyasına yaptığı 713 bin TL’lik bağışla destek oldu. Mesut'un yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahipleri için yaptığı iftar yemeği ile gıda kolisi bağışından 114 bin ihtiyaç sahibi faydalanacak.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Mesut Özil'in, "Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna" sloganıyla yürütülen kampanyaya, ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin liralık destekte bulunduğu belirtildi.

114 bin kişiye ulaşacak

Tecrübeli futbolcunun bağışıyla, Türkiye genelindeki aşevlerinde 16 bin kişiye iftar yemeği, Türkiye ve Suriye'de biner aileye gıda kolisi, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk Kızılay Aşevi'nde de 90 bin kişiye iftar yemeği verileceği aktarıldı. Mesut'un yaptığı bağışın toplam 114 bin kişiye ulaştırılacağı kaydedildi.

''Bağışlarınızla daha çok haneye ulaşabiliriz''

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Mesut Özile'e yaptığı bağıştan dolayı teşekkür ederek, "İyilik çemberimizi büyüten Mesut kardeşime ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Mesut kardeşimin yaptığı bağışla temin edeceğimiz malzemeleri de en kısa sürede ihtiyacı olanın evine ulaştıracağız. Hayırseverlerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Kampanyamız devam ediyor. Bağışlarınızla daha çok haneye ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Düğün yemeğini Kızılay'a bağışlamıştı

Geçen yıl evlenen Mesut Özil, düğün yemeğini Kızılay'a bağışlamış ve 16 bin insana yardım etmişti.