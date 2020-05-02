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CHP'li Özel'den eleştiri: Vatandaş maske bulamıyor insaf

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ABD'ye sağlık malzemesi gönderilmesini hatalı bulduğunu belirterek, "Sağlık çalışanlarımız ve vatandaş maske bulamıyor, insaf" diye konuştu.

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CHP Grup Başkanvekili Özel, salgının başladığı günden bu yana vatandaşın maskeye ulaşmakta güçlük çektiğini söyleyerek eleştiriler yöneltti.

"Bunu da not ettik"

CHP'li Özel, açıklamasında şunları dile getirdi: 55 ülkeye ve Amerikan halkı ile sağlıkçılarına gönderilen yardımları önemsiyoruz. Ancak bu yardımı yaparken, PYD'nin başındaki kişiye 'General Mazlum' diye methiyeler düzen, Fetullah Gülen'i tüm çabalarımıza rağmen iade etmeyen, Cumhurbaşkanı'na yazdığı hakaret dolu mektupları yanıtsız kalan Trump'a, bir de minnet ve şükran dolu mektup yazmak, bir çaresizliğin neticesi olabilir. Bunu da not ettik.

Ne olmuştu?

Salgın sürecinde ABD dahil 55 ülkeye tıbbi malzeme gönderildi. İtalya ve İspanya'ya 450 bin maske ve sağlık ekipmanı yollandı. İngiltere'ye ise hem yardım malzemesi gönderildi hem de ücretini ödeyerek malzeme aldılar. Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Afganistan ve İran da yardım edilen ülkeler arasında yer alıyor.

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