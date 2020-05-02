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ABD'de Remdesivir'e acil durum onayı verildi! Koronavirüs tedavisi için onay alan ilk ilaç

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), koronavirüs tedavisi için 'Remdesivir' isimli antiviral ilaca 'acil durum onayı' verdiğini duyurdu.

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Trump, Oval Ofis'te FDA Başkanı Stephen Hahn, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan doktorlar Deborah Birx ve Anthony Fauci ile gazetecilerin karşısına çıktı. 

FDA, Remdesivir için onay verdi

'Remdesivir' isimli ilacın klinik deneylerde olumlu sonuç verdiğine işaret eden Trump, "FDA'in, Remdesivir için onay verdiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

Doktor Fauci ise söz konusu ilacın şimdilik sadece durumu ağır olan hastalarda kullanılacağını bildirdi.

'İlaç hakkında bilgi sınırlı' açıklaması

FDA'den yapılan açıklamada ise ilaca "acil durum onayı" verildiğine işaret edilerek, "Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların tedavisinde Remdesivir kullanımının güvenliği ve etkisi konusunda sınırlı sayıda bilgimiz var." notu düşüldü.

Yapılan klinik deneylerin, Remdesivirin hastaların iyileşme süresini kısalttığını gösterdiği vurgulanan açıklamada, "tam onay" için daha süre gerektiği aktarıldı.

 Remdesivir, Kovid-19 için onay alan ilk ilaç olma özelliği taşıyor. 

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