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Tarafsız olmaya çalışan Cüneyt Özdemir neden kimseye yaranamıyor?

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, youtube kanalında son günlerin en çok konuşulan ismi Cüneyt Özdemir'e merak edilenleri sordu. Özdemir, Türkiye'ye döneceği tarihi de açıkladı.

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Herkesin evde olduğu korona günlerinde Hadi Özışık youtube kanalından yaptığı yayınlarla gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu bağlamda Özışık'ın son konuğuysa gazeteci Cüneyt Özdemir oldu.

Neden bu kadar eleştiriliyor?
Yaşamını Amerika'da sürdüren usta gazeteci Cüneyt Özdemir, özellikle son dönemde youtube kanalından yapmış olduğu yayınlarla milyonlara ulaşıyor. Her seferinde tarafsız olup, doğruya doğru demeye çalıştığını ifade eden Özdemir, buna rağmen herkes tarafından eleştirilmekten kurtulamıyor.

Hem yandaş hem muhalif olarak anılmak!
Öyle ki hükümetin sağlık alanındaki başarısından duyduğu memnuniyeti dahi dile getirirken, muhalefet yanlıları tarafından mesaj yağmuruna tutuluyor. Aynı şekilde iktidara yönelik eleştiride bulunduğundaysa bazı fanatiklerin 'Silivri soğuktur' paylaşımlarını esprili bir dille göğüslemek zorunda kalıyor.

İşte o Cüneyt Özdemir, Hadi Özışık'nın youtube kanalındaki canlı yayında neden bir türlü kimseye yaranamadığını kendi üslubuyla anlattı.

Türkiye'ye ne zaman dönüyor?
Cüneyt Özdemir neden bu kadar çok izlendiğinden, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arasında geçen polemiğe kadar, Hadi Özışık'ın sorduğu
çok sayıda soruya cevap verdi. Haziran ayında Türkiye'ye döneceğinden de bahseden Özdemir, Kanal D'nin başına geçeceğine yönelik iddialara da açıklık getirdi.

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