HABER /  DÜNYA
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah açıklama

Türkiye'nin Fransa'ya gönderdiği koronavirüs tıbbı yardımına yönelik Fransa'da aşırı solcu partisinin lideri Jean Luc Melenchon'dan küstah bir yorum geldi.

Abone ol

Fransa'da aşırı solcu partisinin lideri Jean Luc Melenchon, Türkiye'den koronavirüs yardımı kabul eden Fransız hükümetine ağır eleştiriler yöneltti.

Melenchon, Twitter üzerinden yaptığı küstah paylaşımda, "Türkiye Fransa'ya 40 bin tıbbi maske ve bin koruyucu önlük verdi. Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?" ifadelerini kullandı.

Küstah mesaj sosyal medyada tepki
Binlerce etkileşim alan ileti, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı. Yorumlarda milletvekili Melenchon'a tepkiler yağarken, Türkiye'ye teşekkür mesajları paylaşıldı.

Türkiye'nin Fransa'ya yardımları
Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da birçok şehir ve bölgede tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor. Bu kapsamda Türkiye'den Fransa'nın Orne ve Grand Est bölgelerine 20'şer bin maske ve 500'er önlük gönderildi. Koruyucu malzemeler, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa tarafından Orne Bölgesi Senatörü Nathalie Goulet'ye Paris'te teslim edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Muğla'da lise öğrencisi kredi kartı dolandırıcılığından tutuklandı
Tanzanya’da son 10 günde iki vekil ve bir bakan hayatını kaybetti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurmuştu! 1 Mayıs'ta işçilere özel konser
Kızının kesik başıyla çırılçıplak yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan korona hastalarıyla görüştü: Güzel günler yakın
Ünlü işadamı koronavirüsten öldü! Ailesi 'virüs paradan bulaştı' dedi
ÖNCEKİ HABERLER
Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Alman kulübü Köln'de 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Michael Jordan 2 saat için teklif edilen 100 milyon doları geri çevirmiş
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 bine yaklaştı
Aydın İmsakiye 2020 Aydın Ramazan takvimi iftar saati
Yorumlar 5 yorum