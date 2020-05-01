İBB Halk Ekmek, Ramazan pidesi üretip 1 liradan satışa çıkarıyor
İBB iştiraki Halk Ekmek, Ramazan pidesi üretimine başladı. Ramazan pidesinin fiyatı 1 lira olacak.Abone ol
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından Halk Ekmek'in Ramazan pidesi üretimine başladığını belirterek 1 TL'den satışa sunulacağını açıkladı.
İBB Sözcüsü Ongun'un paylaşımı şöyle:
İstanbullulara en ucuz ve sağlıklı ekmeği sunan Halk Ekmek, Ramazan'da pide üretimine de başladı. Vatandaşlarımız 1 TL'den satışa sunulacak pideleri Halk Ekmek büfelerinden temin edebilirler.
İstanbul'daki fırınlarda satılan pidenin 350 gramı 3 lira olarak tüketicilere ulaştırılıyor.
İstanbullulara en ucuz ve sağlıklı ekmeği sunan Halk Ekmek, Ramazan'da pide üretimine de başladı. Vatandaşlarımız 1 TL'den satışa sunulacak pideleri Halk Ekmek büfelerinden temin edebilirler. pic.twitter.com/cyp6D0dAbZ— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) May 1, 2020
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