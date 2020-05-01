İBB Halk Ekmek, Ramazan pidesi üretip 1 liradan satışa çıkarıyor

İBB iştiraki Halk Ekmek, Ramazan pidesi üretimine başladı. Ramazan pidesinin fiyatı 1 lira olacak.

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İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından Halk Ekmek'in Ramazan pidesi üretimine başladığını belirterek 1 TL'den satışa sunulacağını açıkladı.

İBB Sözcüsü Ongun'un paylaşımı şöyle:

İstanbullulara en ucuz ve sağlıklı ekmeği sunan Halk Ekmek, Ramazan'da pide üretimine de başladı. Vatandaşlarımız 1 TL'den satışa sunulacak pideleri Halk Ekmek büfelerinden temin edebilirler.

İstanbul'daki fırınlarda satılan pidenin 350 gramı 3 lira olarak tüketicilere ulaştırılıyor.