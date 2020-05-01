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İtalya’da takımların akıbeti belli oldu

İTALYA Serie A'da takımlar, futbola devam etmek istiyor. 20 kulübün toplantısında fikir birliği sağlandı.

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İtalya Serie A'nın kaderi belli oluyor. Toplantı, lig yönetiminin çağrısı üzerine telekonferans yöntemiyle yapıldı. Zirvede, yayın gelirleriyle ilgili konular görüşüldü.

Kulüpler ligde kalan maçların tamamlanması yönünde fikir birliğine vardı. İtalya’da takımların 18 Mayıs’tan itibaren saha antrenmanlarına başlamasına izin verilmişti. Spor bakanı spadafora ise ligde kalan maçların oynanma ihtimalini düşük gördüğünü açıklamıştı.

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