KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bugün saat 14.00'a kadar açık olacak marketlerde son dakika yoğunluğu yaşandı.

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Yasağın başlamasına dakikalar kala marketlere gelenler nedeniyle yoğunluk yaşandı. Marketlerin kasalarda uzun kuyruklar oluşurken sosyal mesafe kuralına uyulmaya çalışıldı.

Ataşehir'de bir markete alışverişe gelen Zehra Akça, "Dün çok yoğundu bugün biraz daha sakin olur diye düşünmüştüm. Bugün de yoğun yapacak bir şey yok diye" konuştu. Market sahibi Muhammet Şimşek ise "Vatandaşlar son alışverişini yapıyor. Yoğunluk var ama azalıyor" diye konuştu.

Kayışdağı'nda başka bir markette de yoğunluk yaşandığı görüldü. Market çalışanı "Son 10 dakika, kapatıyoruz" diye vatandaşları sık sık uyardı. Alışverişine gelen Adem Günce de, "Yasağa takılmadan bir an önce alışverişimi yapıp eve gitmek istiyorum. Millet olarak yine son dakikalara kalıyoruz" diye konuştu.