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Bayramdan önce kuaförler açılır mı yeni bilgi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 1.5 aydır berber, kuaför ve güzellik salonları kapalı. Vatandaşlar ise berberler ne zaman açılır sorusunun yanıtını arıyor. Mayıs ayının ilk haftası itibariyle normalleşme paketleri devreye girecek. Kuaför ve güzellik merkezlerinin ise kademli olarak açılması bekleniyor.

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Kuaförler ne zaman açılacak araştırması hergün binlerce vatandaş tarafından yapılıyor. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 5 hafta önce kuaför, berber ve güzellik salonları kapatılmıştı. Birçok vatandaş berberler ne zaman açılacak araştırması yapıyor. Mayıs ayının ilk haftasından itibaren kademeli olarak normalleşme paketlerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Peki kuaförlerin açılması mayıs ayında olur mu, bayram öncesi kuaförler açılır mı? 

AÇIKLAMA YAPILMADI: Berberlerin ve kuaförlerin faaliyetlerinin durdurulmasını ardından iş yerlerinin tekrar ne zaman açılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılıp açılmayacağını merak ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kuaför, berber, güzellik salonu gibi işletmelerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.

HANGİ İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ DURDURULDU: Koronavirüs tedbirleri kapsamında tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu

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