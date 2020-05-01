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Arda Turan bombası! İspanyollar yeni takımını duyurdu

İspanyol Sport gazetesi, 33 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda Galatasaray'a imza atacağını okurlarına duyurdu.

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Corona virüs salgını nedeniyle futbola ara verilse de transfer gündemi tamgaz devam ediyor. İspanyol "Sport" gazetesi, bonservisi Barcelona'da olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağını iddia etti.

"Arda Turan bombası"
Gazete, "Arda Turan bombası" başlığı ile okurlarına duyurduğu haberde, 33 yaşındaki oyuncunun tüm konsantrasyonun Galatasaray üzerine olduğunu ve Fatih Terim'in bu transferin gerçekleşmesinde rol oynayacağını yazdı. 

Galatasaray'a gelişi kolaylaşacak
Sport gazetesi, salgın nedeniyle kulüplerin mali olarak kötü noktada olmasından dolayı, Arda Turan'ın sezon sonunda sözleşmesinin bitişinin Galatasaray'a gelişini kolaylaştıracağını öne sürdü. 

Terim'le temas halinde
Gazete, Arda Turan ve Fatih Terim'in sürekli telefon teması içinde olduğunu ifade etti. Sport Gazetesi, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olması ile birlikte taraftarlarla yeni bir iletişim köprüsü inşa etmesi gerektiğini belirtti.

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